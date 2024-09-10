Sarıyer\'de Kaza: Makas Atan Sürücü Taksiye Çarptı

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Sarıyer'de makas atarak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki kaldırıma ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki beton kaldırıma ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletin trafikte makas atarak ilerlediği görülüyor. Arkasından gelen otomobil de aynı şekilde makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek taksiye çarpıyor. Yaşanan kazada araçta hasar meydana geldi.