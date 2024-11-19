Sarıyer'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarıyer Kısırkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, "KEGM-8" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Türkeli Feneri Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.