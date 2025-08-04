Sarıyer'de Yangın: Bir Ölüm, Bir Yaralı

Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangında ağır yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Fatma K. kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, evde uyuyan çocukları Bahar K. ve Burak K'yi yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Burak K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kız kardeşi Bahar K'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.