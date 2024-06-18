Sarıyer'deki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'deki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

İstanbul Valiliği, Sarıyer'de belediyeye ait depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi. Yangın kontrol altına alınmış olup, ölen ya da yaralanan kimse bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemektedir.

18.06.2024 01:23
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İstanbul Valiliği, dün akşam saatlerinde Sarıyer'de belediyeye ait depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, Ferahevler Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesine ait ağaç depolama alanında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktığı, ekiplerin müdahalesiyle yangının saat 22.30'da kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması bir süre daha devam edecektir."

Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, yangının ağaç dallarının depolandığı alanda çıktığını, otluk ya da ormanlık alanda yanmanın söz konusu olmadığını belirtti.

Aksu, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 10 yıldır budanan ağaçların ve çalı çırpıların depolandığı bir alan. Biz bayramdan önce Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmüştük, bayramdan sonra burayı Büyükşehir'in atık depolama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşam üzeri burada yangın çıktı. Herkes seferber oldu ve tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevlerin artmasından vatandaşlarımız endişelenmesin. İş makineleriyle alttaki alanların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu çalışmalar devam edecek. Endişelenecek bir durum yok, ölen, yaralanan kimse yok."

Aksu, yangının çıkış sebebine ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'deki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor - Son Dakika

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