Kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile çarptı. Ardından da bariyerlere vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Araç Maddi Hasar Aldı - Son Dakika
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