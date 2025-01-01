Sarıyer TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 3 Araç Maddi Hasar Aldı

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SARIYER TEM Otoyolu'nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. O anlar seyir halinde olan başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile çarptı. Ardından da bariyerlere vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.