Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde derenin taşmasıyla yaşanan selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının akıntıya kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın içinde birinin olduğunu fark eden kişinin “İçinde adam var vallahi” sözleri de duyuluyor.

AYAZAĞA’DA DERE TAŞTI

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendilerinden haber alınamayan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları için arama çalışması başlatıldı.

“HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ”

Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, yükselen suyu izleyen çevredekilerin yaşadığı panik konuşmalara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin, “Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan” dediği duyuluyor. Videonun devamında ise “Abi inelim, herhalde öleceğiz burada” sözleri kameraya yansıyor.

“İÇİNDE ADAM VAR”

Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden biri, “İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin” ifadelerini kullandı. Daha önce ortaya çıkan başka bir cep telefonu görüntüsünde ise Derin’in sel sularında bir araca tutunarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer almıştı.

Ahmet Derin

CİRİTOĞULLARI’NIN SON GÖRÜNTÜSÜ İŞ YERİNDEN

Aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’na ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ciritoğulları’nın Seyrantepe’deki iş yerinden çıktığı anlar yer aldı. Ciritoğulları’nın oğlu Enes Ciritoğulları, 4 gündür babasından haber alamadıklarını belirterek, “Herhangi bir iz yok” dedi. Görüp duyan herkesin kendileriyle iletişime geçmesini isteyen aile, kayıpların bulunması çağrısında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü ekipler de Ayazağa Deresi’nde arama çalışması yürütüyor. Ekipler, Ayazağa’daki başlangıç noktasından köprü altına kadar olan bölümü tararken, bir ekip de Kağıthane tarafında arama yapıyor. Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları’nı bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.