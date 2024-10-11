Şarkışla'da İş Makinesi Okul Servisine Çarptı - Son Dakika
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Şarkışla'da İş Makinesi Okul Servisine Çarptı

Şarkışla\'da İş Makinesi Okul Servisine Çarptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile servis minibüsü çarpıştı, 4 öğrenci yaralandı.

11.10.2024 11:46
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?????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

S.B. (25) yönetimindeki 38 07 522 plakalı iş makinesi, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı yolunda O.G'nin (46) kullandığı 58 AEF 342 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler F.Z.U. (9), M.C.Y. (10), Z.R.K. (10) ve H.S. (10), Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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