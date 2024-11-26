Şarkışla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaymakam Samet Öztürk, stanttaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşlara dağıtılan broşürlerin önemini vurguladı.