Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde kurbanlık satışı başladı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuluyor.

İlçede bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık satan Osman Başaral, "Pazar biraz sakin ama ilerleyen günlerde canlılık olur diye düşünüyorum." dedi.

Besici Davut Saçma ise kurbanlık satışlarının bayrama yakın daha da hızlanacağını belirtti.

Pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı gözlendi.