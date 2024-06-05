Şarkışla'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Şarkışla'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Şarkışla\'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapılan operasyonda, kargo yoluyla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada, bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

05.06.2024 12:47
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapılan operasyonda bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kargo yolu ile silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kargo ile gönderilen mini çelik kasa, ruhsatsız tabanca, şarjör ile 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika

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