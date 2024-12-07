Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
B.B. (24) yönetimindeki 58 ACS 728 plakalı kamyonet, Cemel beldesi kavşağında, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan B.B. (69) ve M.E. (49) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından tırla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı - Son Dakika
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