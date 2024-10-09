Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 60 arı kovanı zarar gördü.
Kazancık köyünde Cahit Kaya'ya ait otluk alanda yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında bir kömürlük ve 18'i arılı, 60 arı kovanı zarar gördü.???????
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Yangın: 60 Arı Kovanı Zarar Gördü - Son Dakika
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