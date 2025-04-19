Şarkışla Hayvan Pazarında Bayram Yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

İlçe merkezinde kurulu pazar, yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesiyle 2013 yılından bu yana hizmet veriyor. Her hafta cumartesi günleri hayvan alım satımına açılan pazarda, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik arttı.

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluğun, bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.