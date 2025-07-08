Şarköy'de Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Şarköy'de Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Şarköy\'de Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı
08.07.2025 20:38
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde alabora olan teknedeki 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında alabora olan özel teknede bulunan 4 kişi, yardıma giden balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kazazedelerden boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.55 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi deniz feneri açıklarında meydana geldi. Denizde seyir halindeki özel bir tekne taşa çarparak alabora oldu. 5 metre boyundaki teknenin alabora olduğunu fark eden Hoşköy Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, yardım etmek üzere tekneleriyle denize açıldı. Kısa sürede alabora olan teknenin yanına ulaşan balıkçılar, 4 kakazedeyi denizden kurtarıp teknelerine aldı. 4 kişi barınağa getirilirken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılanlar arasında bulunan C.A. (51) adlı kadın, su yutması üzerine Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen C.A., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. C.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teknede bulunanlar, Tekirdağ Barbaros Limanı'ndan gezmek amacıyla denize açıldıklarını belirterek, Hoşköy önlerinde sahile 50 metre mesafede kayaya çarpmaları sonucu teknelerinin su alarak alabora olduğu ve tekneye tutunarak hayatta kaldıklarını anlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şarköy'de Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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