Şarköy\'de Orman Yangını Otoyolu Kapatttı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Çanakkale- Malkara Otoyolu ulaşıma kapatıldı.

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.

Otoyol ulaşıma kapatıldı

Alevlerin yaklaştığı Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.