Şarköy\'de Orman Yangınına Yoğun Müdahale

İLETİŞİM Başkanlığı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 76 arazöz ve 509 personelin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2025 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı alanda yangın çıktığı belirtilerek, "Yangının meydana geldiği an itibarıyla; hava sıcaklığı 32 derece ve rüzgar hızı 46 km/s olarak ölçülmüştür. Çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta yangına ilk müdahalede bulunulmuştur. Yangın, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Yangın; sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD'la birlikte, can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür. Yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülen yangının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmalar devam etmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde süren müdahaleler, bu sabah gün ışımasıyla havadan da devam etmektedir. Halihazırda; 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 76 arazöz ve 509 personel bölgeye sevk edilmiştir" denildi.