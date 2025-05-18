Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, iklimlendirme çadırı, 2 fan, 4 saksı, vantilatör, nem ölçer, 17 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.
Operasyonda M.M.D. ve S.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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