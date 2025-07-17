Şarköy'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yayılan orman yangınıyla mücadelede 42 saat geride kaldı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve bin 181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı. Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

22 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, yangında zarar gören ormanlık alan dron ile görüntülendi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3'ü görevli olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

4 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinde bin 320 vatandaş AFAD tarafından tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu mahallelerde tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine döndü. Ancak emin olmadan tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın dönmesini istemiyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladı." dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kurum, açıklamasına şöyle devam etti: "Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."