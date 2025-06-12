Saros Körfezi\'nde Kirlilikle Mücadele

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ndeki sahillerde yaşanan kirlilik sorununun önüne geçmek amacıyla karavan ve çadır alanlarının düzenlenmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Vali Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyebilen denizi, doğal güzellikleri ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Ancak yıllardır kontrolsüz kullanımın bölgeye zarar verdiğini ifade eden Sezer, "Vatandaşlarımız sahile karavan ve çadırlarını rastgele kuruyor, giderken çöplerini geride bırakıyor. Sadece bu hafta 100 kamyon çöp topladık. Salı günü temizlik tamamlandı ama perşembe günü aynı duruma yeniden gelindi." dedi.

Kaçak yapıya müsaade yok

Sezer, kalıcı çözüm için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik alanda çadır ve karavanlar için düzenli alanlar oluşturulacağını ifade eden Sezer, "Elektrik, su, güvenlik ve duş gibi altyapı hizmetlerini burada sunacağız. Bu alanlar dışındaki kullanıma ise izin verilmeyecek. Keşan Belediyesi zabıtası ve jandarma ekiplerinden oluşturulan çevre ekiplerimizle sürekli denetim yapılacak. Uyarılara uymayanlara idari işlem uygulanacak. Saros Körfezi sadece bize ait değil. Gelecek nesillere temiz, düzenli ve doğal haliyle bırakmamız gerekiyor. Bu anlayışla hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılaşma ve düzensizliğe de müsaade edilmeyeceğini kaydeden Sezer, bölgenin marka değerinin korunması gerektiğini vurguladı.

"Bu yıl sık sık denetim yapılacak"

Sahillerde tatil yapanların huzur içinde denize girebilmesi için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirten Sezer, "Sahillerde çöp, kirlilik, gözümüzü tırmalayacak görüntüler istemiyoruz. İnsanlarımız denizden, kumdan, güneşten tertemiz bir ortamda faydalansınlar. Bu yıl daha sıkı önlemler alacağız. Geçen yıl uyarılarla yetindik ancak çöp sorunuyla baş edemedik. Bu yıl sık sık denetim yapılacak." dedi.

Sezer, oluşturulan karavan ve çadır alanları için bu yıl herhangi bir ücret alınmayacağını, ancak temizlik ve altyapı hizmetleriyle ilgili olarak ilerleyen dönemlerde kısmi bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

"Uymayanlara gerekli işlem yapılacak"

Bayram tatili sürecinde Saros'ta çevreye karşı duyarsız tatilcileri eleştiren Vali Sezer, şöyle devam etti:

"Pet şişeyi, çocuk bezlerini buraya bırakmanın gerçekten hangi mantıkla yapılıyor bunu anlamış değilim. Yani bir çöp poşetine koyarsın, arabana koyarsın, çöp konteynerlerimize atarsın. Yani kumsaldan biz çocuk bezleri ayıklıyoruz, pet şişeler ayıklıyoruz. Arkadaşlar bir haftadır çalışıyorlar şimdi tekrar aynı olmuş. Bunun tekrar tekrar aynısını yapmak bizim doğaya yapabileceğimiz, verebileceğimiz en büyük zarar.

Burası gerçekten çok özel bir yer. Bu özelliğini ve marka değerini buranın korumamız lazım. Bununla ilgili uyarıları elbette yapacağız. Biz kimseye ceza verme taraftarı değiliz. Önce olanak vermeyi sağlayacağız sonra da uyaracağız, uymayanlarla ilgili de gerekli işlemleri yapacağız. Bunun da bilinmesini, oradaki vatandaşlarımıza da aktarmış olalım hassas olduğumuzu."