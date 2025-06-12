Saros Körfezi'nde Kirlilikle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saros Körfezi'nde Kirlilikle Mücadele

Saros Körfezi\'nde Kirlilikle Mücadele
12.06.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Sezer, Saros'ta karavan ve çadır alanları düzenleyerek kirlilikle mücadele başlattı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ndeki sahillerde yaşanan kirlilik sorununun önüne geçmek amacıyla karavan ve çadır alanlarının düzenlenmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Vali Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyebilen denizi, doğal güzellikleri ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Ancak yıllardır kontrolsüz kullanımın bölgeye zarar verdiğini ifade eden Sezer, "Vatandaşlarımız sahile karavan ve çadırlarını rastgele kuruyor, giderken çöplerini geride bırakıyor. Sadece bu hafta 100 kamyon çöp topladık. Salı günü temizlik tamamlandı ama perşembe günü aynı duruma yeniden gelindi." dedi.

Kaçak yapıya müsaade yok

Sezer, kalıcı çözüm için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik alanda çadır ve karavanlar için düzenli alanlar oluşturulacağını ifade eden Sezer, "Elektrik, su, güvenlik ve duş gibi altyapı hizmetlerini burada sunacağız. Bu alanlar dışındaki kullanıma ise izin verilmeyecek. Keşan Belediyesi zabıtası ve jandarma ekiplerinden oluşturulan çevre ekiplerimizle sürekli denetim yapılacak. Uyarılara uymayanlara idari işlem uygulanacak. Saros Körfezi sadece bize ait değil. Gelecek nesillere temiz, düzenli ve doğal haliyle bırakmamız gerekiyor. Bu anlayışla hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılaşma ve düzensizliğe de müsaade edilmeyeceğini kaydeden Sezer, bölgenin marka değerinin korunması gerektiğini vurguladı.

"Bu yıl sık sık denetim yapılacak"

Sahillerde tatil yapanların huzur içinde denize girebilmesi için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirten Sezer, "Sahillerde çöp, kirlilik, gözümüzü tırmalayacak görüntüler istemiyoruz. İnsanlarımız denizden, kumdan, güneşten tertemiz bir ortamda faydalansınlar. Bu yıl daha sıkı önlemler alacağız. Geçen yıl uyarılarla yetindik ancak çöp sorunuyla baş edemedik. Bu yıl sık sık denetim yapılacak." dedi.

Sezer, oluşturulan karavan ve çadır alanları için bu yıl herhangi bir ücret alınmayacağını, ancak temizlik ve altyapı hizmetleriyle ilgili olarak ilerleyen dönemlerde kısmi bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

"Uymayanlara gerekli işlem yapılacak"

Bayram tatili sürecinde Saros'ta çevreye karşı duyarsız tatilcileri eleştiren Vali Sezer, şöyle devam etti:

"Pet şişeyi, çocuk bezlerini buraya bırakmanın gerçekten hangi mantıkla yapılıyor bunu anlamış değilim. Yani bir çöp poşetine koyarsın, arabana koyarsın, çöp konteynerlerimize atarsın. Yani kumsaldan biz çocuk bezleri ayıklıyoruz, pet şişeler ayıklıyoruz. Arkadaşlar bir haftadır çalışıyorlar şimdi tekrar aynı olmuş. Bunun tekrar tekrar aynısını yapmak bizim doğaya yapabileceğimiz, verebileceğimiz en büyük zarar.

Burası gerçekten çok özel bir yer. Bu özelliğini ve marka değerini buranın korumamız lazım. Bununla ilgili uyarıları elbette yapacağız. Biz kimseye ceza verme taraftarı değiliz. Önce olanak vermeyi sağlayacağız sonra da uyaracağız, uymayanlarla ilgili de gerekli işlemleri yapacağız. Bunun da bilinmesini, oradaki vatandaşlarımıza da aktarmış olalım hassas olduğumuzu."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Saros Körfezi, Yunus Sezer, Denizcilik, Güncel, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saros Körfezi'nde Kirlilikle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti

18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
23:54
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
23:40
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
23:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 19:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Saros Körfezi'nde Kirlilikle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.