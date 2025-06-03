Saros Körfezi'nde Tank Batırıldı

EDİRNE Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde 'Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırıldı.

Saros Körfezi'nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen 'Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden hurda tank getirildi. M48A5T1 model hurda tankın batırılması için bugün Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı'nda tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Kadir Sağlam ile davetliler katıldı. İbrice Limanı'ndan vinçle arabalı vapura alınan tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde Su Altı Tarih Müzesi'nde yaklaşık 10 metre derinliğe batırıldı. Hurda tank, 'Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık' ünvanına sahip oldu. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek.

'DÜNYANIN DALIŞ MERKEZİ HALİNE GETİRME ÇABAMIZ VAR'

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros bölgesinin dünyanın incirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bu incinin değerini bulması ve işlenmesi bizim açımızdan çok önemli. İçinde bulunduğumuz yer İbrice Limanı, hem doğal güzelliğiyle hem de su altı sporları açısından gerçekten de dünyada da adını duyurmuş, ülkemiz açısından da çok önemli, dünya da önemli bir lokasyon. Burayı geçen yıl ziyaret ettiğimizde altyapısıyla ilgili bir çalışma başlattık. Öncelikle park alanları, lavabolar, 5 kilometreden su getirdik, içme suyu yoktu burada. Burada bulunan taş binayı yaptırdık ve Edirne'mize çok güzel bir bina ve restoran ve diğer alanlarda kullanılmak amacıyla, çok amaçlı kullanmak amacıyla, bu binayı restore ettirdik. Yine balıkçı barınaklarımızı iyileştirdik ve balıkçılarımızın soğuk hava deposunu yeniledik. ve yine buradaki dalış kulüplerimizle ilgili olarak da burada malumunuz çok kötü koşullarda bu hizmeti veriyorlar. Onlarla ilgili de bir çalışma başlattık. Geçen sene idari prosedürlerden dolayı yetiştiremedik. Çünkü burada bir imar çalışması yapılması gerekiyordu ve o imar çalışmasını da bitirdik. İnşallah bayramdan sonra burada çok güzel dalış kulüplerimizin yerleri olacak. Onlara çok güzel alanlar hazırlayacağız. Burada sadece Edirne'nin değil Türkiye'nin hatta dünyanın önemli bir dalış merkezlerinden birisi haline getirme çabamız var. İnşallah bunu da kısa sürede bu yaz için yetiştireceğiz ve milletimizin buradaki yine dalış seven dalgıçlarımızın hizmetine burayı sunmuş olacağız" dedi.

'DAHA ÖNCE GEMİ VE UÇAK BATIRILDI'

Daha önce bölgede gemi ve uçak batırıldığını söyleyen Sezer, "Gelinen noktada da özellikle gemiyle ilgili olarak Türkiye'deki batırılan en önemli gemilerden bir tanesi ve uçaklardan bir tanesi. Çok derine batırıldığı için onunla ilgili bunun yerinin değiştirilmesi noktasında bir çalışma yapıyoruz. Dalgıçlarımız orada bir çalışma yaptılar fakat çok fazla kumun altına gömüldüğü için belki can güvenliği açısından, bu bizim açımızdan risk oluşturur diye çalışmamızı devam ettiriyoruz ama umudumuz o ki oradaki uçak kalıntısını alıp bu tarafa doğru İbrice Limanı'na doğru biraz daha taşımayı temenni ediyoruz. Onun için de arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bir diğer bugün program vesilesiyle tankı batıracağız. Tank için Milli Savunma Bakanımıza buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Çok hızlı bir şekilde Milli Savunma Bakanlığımızın destekleriyle bize bir tank sağladılar ve bununla ilgili olarak da batırdığımız zaman denizimize, çevremize zarar vermeyecek, dalgıçlarımızın can güvenliğini tehlikeye uğratmayacak şekilde arkadaşlarımız da bu tankı İbrice Limanı'nda zararlı materyallerden arındırdılar. İnşallah bugün de GESTAŞ marifetiyle bunu alıp götürüp bütün dalışseverlerin, amatör de olsa dalabileceği ve görebileceği, deniz altında da yapay resimlerin oluşturacağı bir alana bunu batıracağız. Fakat bununla bitmeyecek. Bu Saros bölgesinin ve İbrice bölgesinin dalış turizminin merkezi haline gelmesi için de bu tür projelere de yine devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÖNCELİKLE SU ALTI TARİHİ MÜZESİ ŞEKLİNDE BİR PROJE HAZIRLATTIK'

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yapay resif projesi geçmişi 2008'li yıllara dayandığını anlattı. Özcan, "Bizim bölgemizde yaz turizmi klasik deniz, kum, güneş sezonu kısa. Biz dedik ki buna su altı görsellikleri, su altı sporları da katılsın ki bu kısa olan süreyi başka yönlerden telafi edelim diye. Çanakkale Savaşları'na çok yakın bir coğrafyadayız. Öncelikle su altı tarihi müzesi şeklinde bir proje hazırlattık. Bu arada yaptığımız projenin üç hedefi vardı. Bir kaçak balık avcılığının önlenmesi, ikincisi yerel balıkçılara katkıda bulunmak, üçüncüsü de su altı görsellikleri konusunda yardımcı olmamızdı. Öncelikle bu limanın biraz doğu kısmında, tank batığının olacağı yerin biraz uzağında her biri 720 kilogram olan birer metreküp demirli küpler attık. Biri o noktada biri biraz daha açıkta. Emin olun 3 ay sonra o kadar çok canlı gördük ki içlerinde. Hatta o batıklar sırasında burada şamandıralarda sapsarı kalamar yumurtaları görüldü. Hiç tutulmayacak şekilde şuradan oltalarıyla kalamar yakalayanlar oldu. Bundan mutlu olduk. Daha sonra Erikli'deki su sporları yerleşkemizde heykel sanatçılarıyla Seyit Onbaşı'nın heykeli, Türk askerlerinin heykelleri, İngiliz askerlerinin heykelleri derken, buna birden Nusret Mayın Gemisi'ni ekledik, Samsun'dan getirdiğimiz ikiye ayrılmış bir sahil güvenlik botunu bu limanda bazı rötuşlarla Nusret Mayın Gemisi'ne benzetip onun plakasını çaktırdık. ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde de çok görkemli bir törenle batığını yaptık. Hala onun hatıraları kafamda canlanıyor. Daha sonra da dönemim için de başlayıp 5 yıl ara vermeden hemen başında, mayıs ayında dünyanın en büyük uçak batığı, batık işlemini gerçekleştirdik. Burada TANAP projesiyle finanse etmiştik. Şimdi de o projenin ilavesi olan, orada bir askeri tank batığını icra edeceğiz. Ben bu konuda bize yardımcı olan, önderlik eden, hiç mütevazı olmayacağım Sayın Valim, çok teşekkür ederim sizlere. Yağcılık falan kabul etmeyin bunu, bize kalsa bunu 2-3 senede zor tamamlardık. Sağ olun, var olun. Makamınızda, olduğunuz yerlerde, burası olsun, belki başka yerler olur, ülkemize hayırlı hizmetler yapmanızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SAROS KÖRFEZİ'NDE YENİ YAŞAM ALANI'

Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, Saros Körfezi'nde su altı kültürel mirasına yeni bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "9 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığındaki tankın batırılmasıyla yeni bir yapay resifin temelini atıyoruz. 10 metre derinlikte yeterli ışık ve net görüş açısıyla yerli ve yabancı dalış turizminin renk katacak yapay resifimizin bir gün içinde dalışa uygun hale geleceğini düşünüyoruz. Su altı kültürel mirasımızın ve canlı yaşamının korunmasında ön saflarda faaliyet gösteren bu konulardaki dalıcı eğitimleri Almanya, Portekiz gibi ülkeler başta olmak üzere, dünyanın örnek aldığı federasyonumuz adına bu projeyi hayata geçiren Edirne Valiliğimize, ESTAB'a, belediyemize, kolordu ve tugay komutanlıklarımıza, tüm resmi kurum ve kişilere teşekkür ederim. Yeni bir su altı yaşam alanına hep birlikte merhaba diyeceğiz. Onu hep birlikte koruyacak, yaşatacağız" diye konuştu.