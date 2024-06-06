SASKİ, Ayda 4 Milyon 525 Bin Metreküp Su Arıtıyor - Son Dakika
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SASKİ, Ayda 4 Milyon 525 Bin Metreküp Su Arıtıyor

SASKİ, Ayda 4 Milyon 525 Bin Metreküp Su Arıtıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), atıksu arıtma tesisleriyle ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtıyor. Yenilenebilir enerji kullanılan çevreci ve doğayla uyumlu tesisler, içilebilir su kaynaklarını korumak ve su kullanımında tasarruf sağlamak için güçlü altyapıyla şehrin ihtiyaç duyulan noktalarını buluşturuyor. Sakarya'nın doğası, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle korunuyor ve su kaynaklarının korunması için hizmet veriliyor.

06.06.2024 15:59
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), atıksu arıtma tesisleriyle ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yenilenebilir enerjinin kullanıldığı, çevreci ve doğayla uyumlu tesislerin kentin tabiatına sunduğu katkılara değinildi.

İçilebilir su kaynaklarını korumak için şehrin ihtiyaç duyulan noktalarının güçlü altyapıyla buluşturulduğu anlatılan açıklamada, böylelikle atık suların doğaya karışması önlenirken, su kullanımı konusunda da ciddi oranda tasarruf sağlandığı belirtildi.

Sakarya'nın doğasının, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle korunduğu aktarılan açıklamada, "Su kaynaklarımızı ve kentin çevresini koruma bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde şehrimizi her geçen gün yeni altyapı projeleriyle buluşturuyoruz. Daha yeşil bir Sakarya için suyun öneminin farkındayız. Su kaynaklarını korumak ve atık suların doğaya karışmasına engel olmak için ileri biyolojik atık su arıtma tesislerimizde sorunsuz şekilde hizmet veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şehrin tabii alanlarıyla "eşsiz" konumda olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bizler de bu güzellikleri yaşatmak ve geleceğe en temiz haliyle taşımak için Sakarya'nın aylık 4 milyon 525 bin metreküp suyunu sorunsuz şekilde arıtarak en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj ediyoruz. İçinde bulunduğumuz Çevre Haftası münasebetiyle tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha çevreyi koruma noktasında hassasiyet bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SASKİ, Ayda 4 Milyon 525 Bin Metreküp Su Arıtıyor - Son Dakika

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