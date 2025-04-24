SASKİ'den Atık Su Tesisine Yenilik - Son Dakika
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SASKİ'den Atık Su Tesisine Yenilik

Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'nde kapasite artırımı ve enerji verimliliği için yenileme çalışması yapılacak.

24.04.2025 17:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından iyileştirme ve kapasite genişletme çalışmaları kapsamında Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'nde üç aşamalı rehabilitasyon projesi hayata geçirilecek.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin kapasitesi artacak, enerji tüketimi düşecek, çevresel sürdürülebilirliği güçlenecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle tesisin mekanik ve teknolojik altyapısı yenilenerek gereken noktada maksimum kapasiteyle sorunsuz çalışması sağlanacak.

Tesisin mekanik donanımının güçlendirileceği ikinci aşamasında ise perfore ızgara, atık taşıma konteyneri, bant konveyör temini ile tesisin atık ayrıştırma ve taşıma sistemleri daha düzenli hale getirilecek, yeni donanımların devreye alınmasıyla aşamalar arasındaki süre kısalacak ve seri arıtma döngüsü elde edilmesi planlanıyor.

Manyetik yataklı blower (üfleyici) sistemleriyle teknik altyapısı yenilenecek son aşamada hayata geçirilen sistemler sayesinde daha az enerji tüketilerek daha yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler "Bu Şehir Hepimizin" mottosuyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında Evrenköy Ortaokulu öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğa bilinci kazandırmayı ve eğlenceli öğrenme fırsatları sunmayı amaçlayan programda 29 öğrenci, çevre temizliği etkinliğiyle doğaya katkı sundu.

Çevre etkinliğinin ardından Macera Park'ta bulunan parkurlarda eğlenen öğrenciler, aynı zamanda takım ruhunu pekiştirdi.

"Duyguların Renk Dansı" sergisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Duyguların Renk Dansı" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) Yılmaz Aydın'ın akrilik, yağlı boya ve sulu boya teknikleriyle oluşturduğu 60 eser yer alıyor.

Sergi, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz Aydın, "Kapılarını tüm kültür sanat dostlarına açtığımız 'Duyguların Renk Dansı' resim sergimize herkesi davet ediyoruz. Doğadan ilham alarak hazırladığım eserler soyut ve modern yorumlamalarımın buluştuğu izleyici zevki yüksek çalışmalardır." ifadesini kullandı.

SAÜ'de klasik gitar konseri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü öğrencileri, klasik gitar konserinde sahne aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, konserde klasik eserler seslendirildi.

Konserin ardından SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak sahne alan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Sazak, ayrıca öğrencileri çalıştıran öğretim görevlisi Atakan Meşekıran'a da emeklerinden dolayı belge vererek teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Karaman, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel SASKİ'den Atık Su Tesisine Yenilik - Son Dakika

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