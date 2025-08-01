Sason\'da Bal Hasadı Başladı

Batman'ın Sason ilçesinde bal hasadı başladı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Topluca köyünde gerçekleştirilen sezonun ilk bal sağımına katıldı.

Vali Canalp, bölgenin arıcılık açısından Türkiye'nin en verimli alanlarından birine sahip olduğunu söyledi.

Canalp,"Üretilen balın ilimizin hem tanıtımına hem de ekonomisine katkısı büyüktür." dedi.

Vali Canalp'a, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlar eşlik etti.