Sason'da Modern Çilek Tesisi Kuruluyor - Son Dakika
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Sason'da Modern Çilek Tesisi Kuruluyor

Sason\'da Modern Çilek Tesisi Kuruluyor

GAP destekli projeyle Sason'da çilek işleme tesisi kurularak kadın girişimciler desteklenecek.

29.11.2024 17:49
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Batman'ın Sason ilçesinde modern çilek tesisi yapılacak.

Sason ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen "Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi" kapsamında Sason çileğinden çeşitli ürünler elde etmek için tesis kurulacak.

Sason Kaymakamı Furkan Başar kurulumu devam eden tesiste incelemelerde bulunarak, Kooperatif Başkanı Muhsine Bozkurt'tan bilgi aldı.

Üretimde yenilikçi ve rekabetçi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen, aynı zamanda girişimci kadınların iş hayatına katılımını destekleyen bu proje kapsamında çilek lokumu, reçeli, kurusu ve pestili üretimi gerçekleştirileceğini belirten Başar, desteklerinden dolayı GAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkür etti.

Bozkurt da ilçedeki kadınların istihdamına yönelik başlatmış oldukları bu proje kapsamında kurulan tesiste başta çilek lokumu, kuru çıtır çilek ve çilek suyu olmak üzere çilekten çeşitli ürünler yapıp piyasaya süreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, batman, Güncel, Tarım, Yaşam, Sason, Son Dakika

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