Satrançta Rekor Kırıldı

Nijeryalı Tunde Onakoya ve ABD'li Shawn Martinez, ABD'de 64 saat satranç oynayarak bu alanda en uzun süre oynama rekorunu kırdı.

"Afrika Gecekondularında Satranç" adlı girişimin kurucusu Nijeryalı satranç ustası Onakoya, ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlenen satranç etkinliğine katıldı.

Onakoya, etkinlikte ABD'li satranç oyuncusu Martinez ile karşı karşıya geldi.

Onakoya ve Martinez, 17-20 Nisan'da, 64 saat kesintisiz satranç oynadı.

Guinness Dünya Rekorları, bu süreyi "en uzun süreli satranç oynama" ünvanı olarak onayladı.

Onakoya ve Martinez, böylelikle, "en uzun süre satranç oynama" rekorunu da kırdı.

Onakoya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, resmi olarak rekoru kırdıklarını ancak satranç maratonunun yalnızca bir rekor denemesi değil, aynı zamanda yoksullukla mücadele eden çocuklar için bir umut meşalesi olduğunu vurguladı.

Özel üretim satranç takımlarının satışından elde edilecek gelirin tamamının okul projesine aktarılacağını belirten Onakoya, "Hiçbir çocuk hayatta kalma mücadelesi uğruna çocukluğunu kaybetmemeli. Hiçbir hayal, yoksulluğun gölgesinde solup gitmemeli." ifadelerini kullandı.

Onakoya, etkinlik aracılığıyla Nijerya'daki evsiz ve dezavantajlı çocuklar için ücretsiz eğitim imkanı sunacak bir okul inşa etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Norveçli satranç oyuncuları Odin Blikra Vea ve Askild Bryn, 2024'te 61 saat, 3 dakika ve 34 saniyelik performansıyla "en uzun süreli satranç oynama" ünvanına sahip olmuştu.