Savaş Buldan Anma Töreni

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 yıl önce öldürülen Savaş Buldan'ın mezarı başında düzenlenen anma programına katıldı.

Avcılar Mezarlığı'nda düzenlenen anmada, 1994 yılında öldürülen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için dua edildi.

Burada konuşan Bakırhan, mücadelelerinin 31 yıldır devam ettiğini belirterek, "Bu karanlık sayfa aydınlatılmadan, bu katliamlarla yüzleşilmeden, bu canlarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın, akrabalarımızın katilleri adalet önünde yargılanmadan unutmayacağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise aradan uzun bir süre geçmesine rağmen eşi Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın faillerinin hala cezalandırılmadığı bir süreci yaşadıklarını savundu.

Savaş Buldan öldürüldüğü gün kızı Zelal'i dünyaya getirdiğini anlatan Buldan, yaşamını yitirenlerin bıraktığı mücadele mirasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.