Savaştepe\'de Ev Yangını

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal İncirli Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması devam ediyor.