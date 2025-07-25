Savaştepe\'de Tavuk Çiftliğinde Yangın

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili tavuk çiftliği sahibi N.A. ekiplerce gözaltına alındı.
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