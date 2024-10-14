Savcıya Suikast Tehdidi: 100 Bin Dolar Teklif Edildi - Son Dakika
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Savcıya Suikast Tehdidi: 100 Bin Dolar Teklif Edildi

Büyükçekmece Savcısı Y.E.'ye yönelik ölüm tehditleri ve suikast girişimi soruşturması sürüyor.

14.10.2024 16:51
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada itirafçı olan şüphelinin, 100 bin dolar karşılığında adliyeden birini silahla vurmasının istendiğini söylediği öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Savcılıktaki ifade işlemleri devam eden şüphelilerden birinin itirafçı olarak beyanda bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin, ifadesinde "Zanlılardan M.K.Z'nin adliyeden birini vurması karşılığında kendisine 100 bin dolar teklif ettiğini, saldırı sırasında kullanılmak üzere sürücü ve motosiklet de ayarlayacağını söylediği" belirtildi.

Olay

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin, görüşme sırasında savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 3 jandarma personeli serbest bırakılmış, aralarında 2 avukatın da bulundu 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkındaki soruşturma sonucunda hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savcıya Suikast Tehdidi: 100 Bin Dolar Teklif Edildi - Son Dakika

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