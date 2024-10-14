Savcıya Suikast Tehdidi: 100 Bin Dolar Teklif Edilmiş

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BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden birinin itirafçı olduğu ve ifadesinde adliyede birinin vurulması karşılığında kendisine 100 bin dolar teklif edildiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da gerek olmadığı halde yeni doğan bebeklerin yoğun bakıma alınması sonucu hayatını kaybeden 12 bebek ile ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E. makamında şüphelilerin avukatı tarafından tehdit edildi. Avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgileri kimin sızdırdığının bulunması için savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildi. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşıldı. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınması için Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin savcılıkta alınan ifade işlemleri sürüyor.

'100 BİN DOLAR KARŞILIĞI VURACAKTIM'

Savcılığa sevk edilen 8 şüphelilerden biri itirafçı oldu. İfadesinde, "Zanlılardan M.K.Z, adliyeden birini vurmam karşılığında 100 bin dolar teklif etti. saldırı sırasında kullanılmak üzere sürücü ve motosiklet de ayarlanacaktı" dediği öğrenildi.