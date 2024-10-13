Savunma Sanayi İçin Kaynak Tasarrufu Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savunma Sanayi İçin Kaynak Tasarrufu Önerisi

CHP'li Bağcıoğlu, savunma sanayisindeki hataların halkı etkilememesi gerektiğini vurguladı.

13.10.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerekirse diğer harcamalardan yapılacak tasarrufla, bütçeden ayrılacak kaynakla savunma sanayini desteklemeye muktedirdir. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de gerektiğinde milli güvenliğimiz için her türlü fedakarlığı yapar ama devletin sağlayacağı birçok kaynak, tasarruf edeceği birçok alan varken buna ihtiyaç var mıdır, düşünülmelidir. Savunma sanayinde yapılan hataların bedeli, zaten zorlu ekonomik şartlarla boğuşan vatandaşa ödetilmemeli, milli bütçeden gerekli kaynaklar tahsis edilmelidir" dedi.

Bağcıoğlu, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında güçlü bir savunma sanayine sahip olunması önemli ve milli bir gerekliliktir, buna kimsenin itirazı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerekirse diğer harcamalardan yapılacak tasarrufla, bütçeden ayrılacak kaynakla savunma sanayini desteklemeye muktedirdir. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de gerektiğinde milli güvenliğimiz için her türlü fedakarlığı yapar ama devletin sağlayacağı birçok kaynak, tasarruf edeceği birçok alan varken buna ihtiyaç var mıdır, düşünülmelidir. Savunma sanayinin yönetiminde şu ana kadar yapılan yanlış uygulamaların bedelini halkımıza ödetmemek gerekmektedir.

"Bu vergiler yalnız ekonomideki gidişin yansıması değil, savunma sanayindeki yanlış yönetimin itirafıdır"

Türkiye seri üretim altyapısını hala tamamlayamadığı, ihracatı liyakat sahibi olmayan kişilere emanet ettiği için tüm dünyanın savaş ekonomisine girdiği ve ihracat rakamlarının dünya çapında hızla arttığı bu dönemde, 'İhracatımız geçen yıldan daha yüksek' gibi muğlak ifadelerle ayakta tutulmaya ve ihracat yapılmadığı için doğan boşluğu bu tür vergilerle doldurmaya çalışmaktadır. Bu vergiler yalnız ekonomideki gidişin yansıması değil, savunma sanayindeki yanlış yönetimin itirafıdır.

"Savunma sanayinde yapılan hataların bedeli, zaten zorlu ekonomik şartlarla boğuşan vatandaşa ödetilmemelidir"

Savunma sanayinde geçmiş dönemde, milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesine ayrılabilecek kaynağın S400'e tahsis edilmesi; maruz kaldığımız yaptırımlar nedeniyle ciddi maddi kayıplara uğramamız; F35 projesinden çıkarılmamız, Kaan Milli Muharip Uçak projesine değişik nedenlerle geç başlanması; proje öncelikle dirilmesinde ve kaynak tahsisinde harekat ihtiyaç makamlarının değil, siyasi saiklerin ön plana çıkması nedeniyle yaşanan kayıplar; 20 yılı aşkın süredir sadece 30 uçak envanterimize dahil edebilmemiz, şimdi ihtiyacımız olan uçakları yüksek maliyetin yanı sıra egemenliğimizi tehdit eden şartlarla tedarik etme olasılığı; vakıf şirketlerinin verimlilikten uzak ve nepotizm odaklı yönetim anlayışları çerçevesinde TSKGV kaynaklarının etkin kullanılmaması; milli savunma sanayi şirketlerinin TSK'yi bir ARGE kaynağı olarak kullanmaları neticesinde geliştirme maliyetlerinin önemli bir kısmının MSB ve SSB kaynaklarından karşılanması yanlış yönetimin ve bu çerçevede mali kayıpların en bariz örnekleridir. Savunma sanayinde yapılan hataların bedeli, zaten zorlu ekonomik şartlarla boğuşan vatandaşa ödetilmemeli, milli bütçeden gerekli kaynaklar tahsis edilmelidir."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayi İçin Kaynak Tasarrufu Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 12:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayi İçin Kaynak Tasarrufu Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.