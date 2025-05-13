Savunma Sanayii İcra Toplantısı Yapıldı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda ele alınan konular hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, 2025 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı kaydedildi.

TEDARİK PROJELERİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projeler hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Toplantı kapsamında; sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri, geleceğin savaş/harekat ortamlarında insansız savaş uçaklarının önemli görevler icra edeceği değerlendirmesinden hareketle hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla insansız savaş uçağı projesi, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri üretim projeleri, kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füze geliştirme projeleri, gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi, kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi, ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, ilave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için T625 GÖKBEY Helikopteri seri üretim projesi, elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri, kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri, ilave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri, zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, kamikaze kara araçları projeleri, muhtelif simülatör ve elektro-optik sistemlerin tedarik projeleri görüşülerek karara bağlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, toplantıda milletin ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2025 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğinin vurgulandığı, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayiindeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin ifade edildiği kaydedildi.