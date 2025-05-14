Savunma Sanayii Kampüsü Çukurova\'da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca organize edilen "Savunma Sanayii Kampüs" etkinliğinin ikincisi Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) gerçekleştirildi.

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keskin, Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, savunma sanayinin, teknolojik gelişimin ve akademik araştırmaların en dinamik alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Etkinliğin, genç mühendislerin ve araştırmacıların, geleceğin teknolojilerini tasarlaması açısından önemli fırsat sunduğunu dile getiren Keskin, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde büyük savunma projelerine imza atarak dünya çapında rekabetçi bir konuma ulaşmıştır. Yerli ve milli üretim anlayışıyla hareket eden savunma sanayimiz, teknolojik bağımsızlığımızı artırmak için sürekli gelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Keskin, etkinlikte sergilenen projelerin ve yapılan çalışmaların, geleceğin savunma teknolojilerine yön verecek nitelikte olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka, otonom sistemler, siber güvenlik ve mühendislik alanındaki yenilikler artık sadece büyük şirketlerin değil genç araştırmacıların da odak noktası haline gelmiştir. Unutmayalım ki büyük başarılar cesur hayallerle başlar. Etkinliğin, yeni işbirliklerine, inovatif projelere ve geleceğe dönük yeniliklere vesile olmasını diliyorum."

Açılış konuşmasının ardından etkinlikte, panel ve liderlik oturumları gerçekleştirildi.

Programa akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.