Savur'da Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika
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Savur'da Sonbahar Renk Cümbüşü

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Savur'un sonbahar renkleri havadan görüntülendi, turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

19.11.2024 14:01
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Savur'un sonbahar renkleri böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde sonbaharın renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Sonbaharın zengin renk paleti, Savur'un mimarisine eşlik ederken, her köşe başı adeta bir tabloyu andırıyor. Havadan çekilen görüntüler, ilçenin yeşil vadilerinden sararmış bağlarına kadar her detayı gözler önüne serdi.

Savur'a gezmeye gelen Hüseyin Aslan, ilçeyi gezmeye geldiklerini belirterek, "Sonbahar etkisiyle çok güzel renkler vardı. Sonbahar olmasına rağmen turist yoğunluğu var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Savur\'da Sonbahar Renk Cümbüşü
Kaynak: İHA

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