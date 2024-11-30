Scholz: Almanya'ya Katılım Önemli

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede daimi olarak ikamet eden ve çalışan, iyi entegre olmuş ve Almancayı konuşan herkesin, Almanya'nın bir parçası olduğunu söyledi.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat 2025'te yapılacak erken genel seçim kampanyasına başladı.

Parti, başkent Berlin'de "Seçim kazanma konferansı" düzenledi.

SPD'nin başbakan adayı da olan Başbakan Scholz, konferansta yaptığı konuşmada, araştırmalara göre Almanya'nın 2040'a kadar her yıl 288 bin yabancı kalifiye elemana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ancak ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin bu gerçeği kabul etmek istemediğini ifade eden Scholz, ülkede yaşayan 25 milyon kişinin göç geçmişine sahip olduğunu belirtti.

Scholz, "Onlara tüm kalbimle, bizler komşular ve meslektaşlar olarak, okul ve spor kulüplerinde arkadaşlar olarak birbirimize ait olduğumuzu söylemek istiyorum. Hepimiz Almanya'nın parçasıyız. Bölünmemize izin vermeyeceğiz." dedi.

Ana muhalefet lideri Friedrich Merz'in, seçimleri kazandığında yeni vatandaşlık yasasını iptal edeceğini söylemesine çok öfkelendiğini belirten Scholz, "Burada daimi olarak ikamet eden ve çalışan, iyi entegre olmuş ve dilimizi konuşan herkesin ülkemizin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Demokrasimizde söz sahibi olmalı." diye konuştu.

Scholz, Almanya'da yaşayanlar ile yeni gelenler arasında bölünme istemediğini vurgulayarak "Bölünme... Bu, bizim yolumuz olmadı, olmamalı. Birliktelik, bizim yolumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için endüstri sektöründeki istihdamı korumak, altyapıya daha fazla yatırım yapmak, ülkeye yatırım yapan şirketlere destek vermek ve kalifiye eleman eksikliğiyle mücadele etmek istediğini aktaran Scholz, ülkedeki yatırıma imkan vermek için Almanya'nın yeni borç almasını sınırlayan "borç freni" uygulamasında reform yapacağını kaydetti.

"Almanya'nın güvenliği ile Rus ruleti oynanamaz"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emperyalizmi yüzünden tüm Ukrayna'nın tahrip edildiğini ve Avrupa'nın barış düzeninin yıkıldığını söyledi.

Başbakan Scholz, "Putin, emperyalist savaşıyla başarılı olursa bizim güvenliğimiz de büyük tehlikede olur." dedi.

Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar verilmesi çağrısı yapanlara da tepki gösteren Scholz, bunların "savaşın tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya yayılabileceği tehlikesine gözlerini kapattıklarını" ifade etti.

Scholz, Başbakan olarak Alman halkının zarar görmesini engellemeye yemin ettiğini, bu sorumluluğu taşıyarak düşüncesiz hareket edilmeyeceğini vurgulayarak "Friedrich Merz nükleer güç olan Rusya'ya bir ültimatom vermek istiyor. Federal Mecliste açık bir şekilde Putin'in Almanya'nın istediğini yapmaması halinde yarından itibaren Alman seyir füzelerinin Rusya'nın içlerine kadar fırlatılacağını söyledi. Burada sadece söyleyebileceğim; dikkat. Almanya'nın güvenliği ile Rus ruleti oynanamaz." diye konuştu.

SPD'nin Ukrayna'yı desteklediğini ve gerektiği sürece de destekleyeceğini belirten Scholz, savaş ve barış konularında soğukkanlı olunması gerektiğini, başbakan olarak da kendisinin "kararlı ve ihtiyatlı" davranacağını kaydetti.