Scholz'dan UCM'ye Yaptırıma Tepki

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulanmasını doğru bulmadığını söyledi.

Scholz, Ludwigsburg kentinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasını eleştirdi.

"UCM'ye yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyorum." diyen Scholz, bir şeylere kızmanın veya münakaşa etmenin normal olduğunu belirtti.

Ancak yaptırımların yanlış araçlar olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu, dünyada diktatörlerin insanlara zulmedememesini ve savaş başlatamamasını sağlaması gereken bir kurumu tehlikeye atıyor." diye konuştu.

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.