Scholz'tan AfD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Scholz'tan AfD'ye Sert Tepki

Almanya Başbakanı Scholz, AfD'ye dış müdahalelere karşı çıkarak, demokrasinin korunması gerektiğini vurguladı.

15.02.2025 14:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lehine yaptığı açıklamalara tepki göstererek, dışarıda olanların AfD lehine Alman demokrasisine ve seçimlerine karışmalarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Scholz, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Vance'in iki gün önce Münih yakınlarındaki nasyonalsosyalizm dönemindeki Dachau toplama kampını ziyaret ettiğini belirtti.

Vance'in ziyaretinde böyle şeylerin "bir daha asla yaşanmaması" gerektiğini söylediğini aktaran Scholz, bu ifadesinden dolayı kendisine müteşekkir olduğunu dile getirdi.

"Bir daha asla" söyleminin Almanların Nasyonal Sosyalist dönemi deneyiminden çıkardığı temel bir ders olduğunu aktaran Scholz, bunun tarihi bir görev olduğunu vurguladı.

-"Demokrasimizin nasıl devam edeceğine kendimiz karar veririz"

Scholz, Almanya'da halkın büyük çoğunluğun nasyonalsosyalizmin yüceltilmesine ve haklı çıkarılmasına karşı çıktığına işaret ederek, AfD'de bulunanların ise nasyonalsosyalizmin insanlık suçlarını önemsiz gösterdiğini anlattı.

Bu nedenle "bir daha asla" söylemine taraf olmakla AfD'ye destek verilmenin birbiriyle bağdaşmayacağını vurgulayan Başbakan Scholz, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, dışarıda duranların bu parti (AfD) lehine demokrasimize, seçimlerimize ve demokratik görüş oluşturulmasına karışmasını kabul etmiyoruz. Bu uygun değil. Özellikle de dostlar ve müttefikler arasında. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Demokrasimizin nasıl devam edeceğine kendimiz karar veririz."

" Rusya'nın zaferi ya da Ukrayna'nın çöküşü barış getirmeyecek"

Rusya ile Ukrayna arasında olası barış müzakerelerine de değinen Scholz, Rusya ile yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Scholz yapılacak müzakerelerden sonra çıkacak herhangi bir çözümde Ukrayna'nın yeni bir Rus saldırısına karşı koyabilecek orduya sahip olması gerektiğini yineledi.

Rusya-Ukrayna savaşının hızlı bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirten Scholz, "Sınırları zorla değiştirmek isteyen herkes barış düzenimize balta vuruyor demektir. Sınırlar güç kullanılarak kaydırılmamalıdır. Bu ilke herkes için her zaman her yerde geçerli olmalıdır. Rusya'nın zaferi ya da Ukrayna'nın çöküşü barış getirmeyecek, aksine Avrupa'da barışı ve istikrarı daha da tehlikeye atacaktır." diye konuştu.

Scholz, dikte edilmiş bir barışı hiçbir zaman desteklemeyeceklerini belirterek Avrupa ve ABD'nin güvenliğinin birbirinden ayrılmasına yol açacak herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Avrupa'nın gelecekte barış içinde yaşayabilmesi için savunma harcamalarını artırması gerektiğini ifade eden Scholz, NATO'nun mevcut yüzde 2'lik hedefinin üzerindeki tüm savunma yatırımları için Avrupa Birliği (AB) İstikrar Mekanizmasında bir istisna getirilmesini önerdi.

Scholz, Avrupa'da barış ve güvenliğin risk altında olduğu için Almanya'nın bunu yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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