Scottish Ballet'in Coppelia'sı İstanbul'da

İngiltere'nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet'in ilgi gören uyarlaması "Coppelia", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) ilk kez sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, sinema dili ve canlı orkestra ile klasik baleye yeni bakış sunan yapım, 7-8 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Yapımın koreografi ve yönetmenliğini, sinema ile dansı sahnede buluşturan ünlü ikili Morgann Runacre-Temple ve Jessica Wright üstleniyor.

Eser, ayrıca orkestra şefi Christopher Hampson'un sanat direktörlüğünde geliştirildi.

Mikael Karlsson ve Michael P. Atkinson'ın, Leo Delibes'in klasik müziğini elektronik ögelerle yeniden kurguladığı orijinal beste, Scottish Ballet Orkestrası tarafından canlı icra ediliyor.