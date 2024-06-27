Seal, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
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Seal, İstanbul'da konser verecek

Seal, İstanbul\'da konser verecek

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek konser, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek. Seal, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında birçok esere imza attı ve kariyerini 4 Grammy ve 3 Brit ödülü ile taçlandırdı. Şarkıcının albüm satışları ise dünya çapında 30 milyonu aştı.

27.06.2024 11:47
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"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan "Grammy" ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Seal, Denizbank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahnede olacak.

Londra'da 1963'te doğan sanatçı, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı.

Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı.

Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.???????

Kaynak: AA

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