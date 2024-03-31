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Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 326 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 107.821'dir. 130 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %39,88'dir. Kullanılan oy sayısı 30.638'dir ve geçerli oy sayısı 29.293'tür. Katılım oranı ise %72,16'dır. Seçim sonuçlarına göre DEM PARTİ %49,43 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %38,71 oy oranıyla ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir. BAYKAN ilçesinde açılan sandık oranı ve katılım oranı %0'dır. ERUH ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %78,38'dir. Seçim sonuçlarına göre AK PARTİ %53,33 oy oranıyla birinci, DEM PARTİ %40,58 oy oranıyla ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir. KURTALAN ilçesinde açılan sandık oranı %72,37, katılım oranı ise %69,38'dir. Seçim sonuçlarına göre DEM PARTİ %55,65 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %44,35 oy oranıyla ikinci olmuştur. PERVARİ ilçesinde açılan sandık oranı %93,33, katılım oranı ise %87,59'dur. Seçim sonuçlarına göre AK PARTİ %51,14 oy oranıyla birinci, DEVA PARTİSİ %40,54 oy oranıyla ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir. ŞİRVAN ilçesinde açılan sandık oranı ve katılım oranı %0'dır. TİLLO ilçesinde açılan sandık oranı %16,67, katılım oranı ise %75,52'dir. Seçim sonuçlarına göre AK PARTİ %82,18 oy oranıyla birinci, DEM PARTİ %16,09 oy oranıyla ikinci olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 19:30  Güncelleme: 19:34
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 130
Açılan Sandık Oranı : % 39,88
Kullanılan Oy : 30.638
Geçerli Oy : 29.293
Katılım Oranı : % 72,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 49,4314.480
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 38,7111.339
DİĞER% 2,75805
CHPZAKİR EKİNCİ% 2,28668
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 1,61471
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 1,48433
BAĞIMSIZEDİP EKER% 1,04304
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 0,84247
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,67198
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,43125
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,3499
BTPEMİR KAPLAN% 0,1133
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,131
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0721
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0617
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0514
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,038
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,332.830
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 40,582.153
DİĞER% 3,32176
CHPSEYİTĞAN ALP% 1,5683
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,5127
HÜDA PAREMİN TETİK% 0,4725
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,158
BTPHASAN TURHAN% 0,042
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,042
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 72,37
Katılım Oranı : % 69,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 55,656.843
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 44,355.454
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 51,141.819
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 40,541.442
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,36155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5555
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,4652
MHPALİ BATUR% 0,9534
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 75,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 82,18143
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 16,0928
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 1,152
HÜDA PARMURAT ORHAN% 0,581

Kaynak: AA

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