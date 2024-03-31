Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|130
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,88
|Kullanılan Oy
|:
|30.638
|Geçerli Oy
|:
|29.293
|Katılım Oranı
|:
|% 72,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 49,43
|14.480
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 38,71
|11.339
|DİĞER
|% 2,75
|805
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 2,28
|668
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 1,61
|471
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 1,48
|433
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 1,04
|304
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 0,84
|247
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,67
|198
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,43
|125
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,34
|99
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,11
|33
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,1
|31
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,07
|21
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,06
|17
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,05
|14
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ERUH
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 53,33
|2.830
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 40,58
|2.153
|DİĞER
|% 3,32
|176
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 1,56
|83
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,51
|27
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 0,47
|25
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,15
|8
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,04
|2
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,37
|Katılım Oranı
|:
|% 69,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 55,65
|6.843
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 44,35
|5.454
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 87,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 51,14
|1.819
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 40,54
|1.442
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,36
|155
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,55
|55
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,46
|52
|MHP
|ALİ BATUR
|% 0,95
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TİLLO
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 82,18
|143
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 16,09
|28
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 1,15
|2
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 0,58
|1
Son Dakika › Güncel › Seçim Sonuçları - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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