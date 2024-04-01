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Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 211 sandıkta yapılan seçimlerde, toplam 69.954 seçmenden 50.752 oy kullanıldı. Katılım oranı %72,55 olarak gerçekleşti. En çok oy alan parti DEM PARTİ oldu. ARALIK ilçesinde ise katılım oranı %80,03 olarak kaydedildi. En çok oy alan parti AK PARTİ oldu. KARAKOYUNLU ilçesinde katılım oranı %89,66 olarak gerçekleşti. En çok oy alan parti MHP oldu. Tuzluca ilçesinde ise katılım oranı %82,55 olarak kaydedildi. En çok oy alan parti AK PARTİ oldu.

01.04.2024 00:33  Güncelleme: 00:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 211
Toplam Seçmen : 69.954
Açılan Sandık : 211
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 50.752
Geçerli Oy : 48.954
Katılım Oranı : % 72,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,822.909
AK PARTİÜLKÜ ÖCAL% 42,8320.969
İYİ PARTİGÜNDÜZ GÜNEŞ% 4,432.168
CHPVOLKAN KAYLAN% 2,61.271
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDOĞAN% 1,05514
DİĞER% 0,57278
DSPZİLAN KARAKUŞ% 0,32156
BTPOSMAN ASANOĞLU% 0,31152
DEVA PARTİSİTANER GENÇER% 0,26127
HÜDA PARYENER AKŞİ% 0,21104
SAADETNECMETTİN TURAN% 0,298
TKHABDULHAKİM POYRAZ% 0,1995
BAĞIMSIZHAKAN OĞUZHAN% 0,1364
MİLLETMUSTAFA KARAKOYUNLU% 0,0628
HAK-PARŞAHİN ATMACA% 0,0421
ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 45,61.320
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ% 45,111.306
DEM PARTİSADIK ZİRA% 4,94143
MHPÜMİT OK% 1,3539
CHPBİRGÜL BAYAT% 1,0430
İYİ PARTİİBRAHİM ARAS% 0,7221
SAADETTAYYİB EMRE ERDEL% 0,4112
DEVA PARTİSİCEMAL ÇAYLI% 0,3811
TKPMEHMET BÖREKCİ% 0,216
BTPRABİA ÖZTÜRK% 0,144
HÜDA PARFERHAT ÜÇER% 0,13
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 34,8459
BÜYÜK BİRLİKBAYCAN ÇALIŞKAN% 32,07423
CHPCAFER DALGA% 31,77419
İYİ PARTİŞAHVELET YILDIRIM% 0,537
SAADETMEHMET KALABAS% 0,34
MİLLETSEVDENUR DİLARA ÖTGÜN% 0,233
DEVA PARTİSİBARIŞ ÜSTÜNDAĞ% 0,233
YENİDEN REFAHBATUHAN SALDUZ% 0,071
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 32,191.708
CHPCEMAL KURNAZ% 23,161.229
DEM PARTİİSMET İLKUTLU% 22,561.197
YENİDEN REFAHALİ ERDEM SEVİLMİŞ% 9,65512
MHPSİNAN KELAT% 3,68195
İYİ PARTİCAFER AYTEKİN% 2,43129
DEVA PARTİSİSUAT ŞANA% 2,17115
SAADETMEHMET EMRE KUTLUCA% 1,9101
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 1,4376
DİĞER% 0,8344

Kaynak: AA

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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