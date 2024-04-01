Seçim Sonuçları

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 32,19
|1.708
|CHP
|CEMAL KURNAZ
|% 23,16
|1.229
|DEM PARTİ
|İSMET İLKUTLU
|% 22,56
|1.197
|YENİDEN REFAH
|ALİ ERDEM SEVİLMİŞ
|% 9,65
|512
|MHP
|SİNAN KELAT
|% 3,68
|195
|İYİ PARTİ
|CAFER AYTEKİN
|% 2,43
|129
|DEVA PARTİSİ
|SUAT ŞANA
|% 2,17
|115
|SAADET
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|% 1,9
|101
|BTP
|OSMAN TANRIVERDİ
|% 1,43
|76
|DİĞER
|% 0,83
|44
Kaynak: AA
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01:43 Yahyalı'da Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk başkanlığa seçildi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
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01:42 CHP adayı Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediye Başkanlığını kazandı
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
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01:42 Çorum Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Halil İbrahim Aşgın Kazandı
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
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