Sednaya İşkence Merkezi İçin Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sednaya İşkence Merkezi İçin Adalet Talebi

Sednaya İşkence Merkezi İçin Adalet Talebi

Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde kaybolanların aileleri, yeni yönetimden adalet bekliyor.

06.01.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin Sednaya Hapishanesi'nde alıkoyduğu kişilerin yakınları, yeni Suriye yönetimden "adalet" talep ediyor.

Baas rejimi, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana kayıtlara göre binlerce kişiyi işkence yaparak öldürdü.

Suriye'de on binlerce kişinin tutulduğu düşünülen Sednaya Hapishanesi, ülkedeki işkence merkezlerinin başında geliyor.

Şam'da yaşayan Gana el Kurdi ve Yasemin el-Fauri, Sednaya Hapishanesi'nde kalan yakınlarından haber alamayan mağdurlar arasında yer alıyor.

Kurdi, AA muhabirine, devrik Baas rejiminin adaletsizliğine uğrayanların büyük çoğunluğunun Sednaya Hapishanesi'nde tutulduğunu, tek kardeşinin 20 yaşındayken Şam'ın sokaklarında 5 Mayıs 2013'te tutuklandığını anlattı.

Kardeşinin tutuklandığında nereye götürüldüğünü bilmediklerini ve ondan o günden sonra haber alamadıklarını ifade eden Kurdi, "Sonunda onun Sednaya Hapishanesi'nde olduğunu öğrendik ancak elimizde sadece işe giriş kimliği var. Nüfus cüzdanı veya başka bir belge verilmedi. Ziyaret talep ettik ama kabul edilmedi. O zamandan beri birçok kez aldatıldık, hakarete uğradık ve acılar çektik. Bu yıllar bizim için çok zor geçti." dedi.

Kurdi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından kendilerine Sednaya Hapishanesi'nden cesetlerin çıkarıldığı bilgisinin geldiğini ancak bu cesetlerin nereye götürüldüğünü, kimler tarafından taşındığını ve neler yapıldığını öğrenemediklerini söyledi.

Gana el Kurdi, serbest bırakılanların akıbetinin bilinmediğini kaydederek, "Biz bu kişilerin ölü mü diri mi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Eğer yaşıyorlarsa, bir yerde tutulduklarını düşünüyoruz. Yetkililer bu konuyu açıklığa kavuşturmalı. Ölü oldukları söylense de bunun hiçbir kanıtı yok." diye konuştu.

Rejimin devrilmesiyle ilgili olarak da "Suriye'deki direnişçilere, özellikle İdlib merkezindeki direnişçilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize yardım edenlere minnettarız." diyen Kurdi, Sednaya'dan sağ çıkabilenler için "Yeniden Doğanlar" adlı bir internet sitesi kurduklarını aktardı.

Kurdi, sitede devletin ve Sağlık Bakanlığının karşılayacağı ameliyatlar ve cerrahi işlemler hakkında bilgi verildiğini vurgulayarak, bazı hastalara daha fazla destek sağlanmasının gerektiğini söyledi. Kurdi, "Suriye halkının çektiği acılar çok büyük." şeklinde konuştu.

Şara'ya yardım çağrısı

Fauri ise eşi Ahmed eş-Şibli'nin 17 Ocak 2018'de tutuklandığını anlattı.

Eşiyle o tarihten sonra hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını ve son olarak Sednaya Hapishanesi'nde tutulduğunu öğrendiklerini aktaran Fauri, "Onun izini sürmek için her yolu denedik ama başarılı olamadık. Maddi imkansızlıklar ve korkular nedeniyle elimiz kolumuz bağlı kaldı." ifadelerini kullandı.

Fauri, Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsakların serbest bırakılmasının ardından da eşinden haber alamadıklarına dikkati çekerek, "Suriye'nin özgürlüğü için mücadele eden herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yeni liderimiz Ahmed Şara'dan bu konuda bize destek olmasını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sednaya İşkence Merkezi İçin Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sednaya İşkence Merkezi İçin Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.