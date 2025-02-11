Sedra Projesi için Modüler Fabrika Açıldı

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RİYAD, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Şirketi'nin Suudi Arabistan'daki Sedra (çizgi) projesi çerçevesinde kurulan modüler inşaat fabrikası resmen faaliyete başladı.

Şirket tarafından pazar günü yapılan açıklamada, yaklaşık 200.000 metrekarelik alana sahip fabrikanın Sedra projesinin tamamen modüler villalar için prefabrik bileşenler sağlayacağı ve gelecekte Suudi Arabistan'da kurulacak prefabrik inşaat girişimleri için endüstriyel bir temel oluşturacağı belirtildi.