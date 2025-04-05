Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı

Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için yapılacak evin temeli atıldı

ÇORUM - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun ailesi için yaptırmak istediği ev hayalini devlet gerçekleştirildi. Proje çalışmaları tamamlanan evin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düşmüştü. Uslu, 22 Şubat'ta baba ocağı olan Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde düzenlenen tören ile toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından, şehidin ailesinin evinin yıkılma tehlikesinin bulunduğu ve Şehit Uslu'nun en büyük hayalinin ise ailesine ev yaptırmak olduğu ortaya çıktı. Şehidin annesine verdiği ev sözünün hayata geçirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cenaze töreninin ardından talimat verdi.

Temeli törenle atıldı

Verilen talimat üzerine Çorum Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı. Projenin tamamlanmasının ardından şehit ailesinin eski evi yıkılarak yeni evin yapımına başlandı. Mustafa Muslu için gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programının ardından evin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, protokol ve köy halkı katıldı.

"Şehitlerimiz için, yakınları için ne yapsak azdır"

Törende konuşan Vali Ali Çalgan, "Şehadet haberi geldikten sonra ailesiyle temasa geçtik. 22 Şubat'ta şehit olduğu ve şehidimizin babasıyla yaptığımız görüşmede kendisinin ailesine, babasına bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve Çevre ve şehircilik Bakanımıza bildirdiğimizde derhal ne yapılması gerekiyorsa yapılması talebini aldık. Bu görevi Çevre be Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum üstlendi. En kısa zamanda nasıl isteniyorsa o ölçüde ve projede kendilerine ev yapılması talimatını verdiler. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yapılacak olan projeyle şehidimizin hayali olan evi yapmış olacağız. Şehitlerimiz için, yakınları için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifesini yapanlardan olmak istiyoruz ve bunun gayreti içerisindeyiz. En son örneği Mustafa kardeşimizdir. Muhterem babası Sadık ağabeyimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Metanetli olduğu için, dik duruşu için ve bu şerefli görevi şerefiyle gururla taşıdığı için kendisine teşekkür ediyorum. İnşası yapılacak olan ev en kısa sürede bitirilecektir inşallah. İçerisi de nasıl isteniyorsa o şekilde dizayn edilecektir. İnşallah ev yapıldığında küçük bir törenle burada olacağız. Ben bu evin ailemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehidimize ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de hepinize ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Birkaç kelimeyle duygularını dile getiren Şehit Mustafa'nın babası Sadık Uslu ise "Hepiniz sağ olun, hepinizden Allah razı olsun. Her zaman yanımdasınız, devletim yanımda, çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Vatan sağ olsun" diye konuştu.