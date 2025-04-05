Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı- Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için... - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı- Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için...

Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için yapılacak evin temeli atıldı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun ailesi için yaptırmak istediği ev...

05.04.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı

Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için yapılacak evin temeli atıldı

ÇORUM - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun ailesi için yaptırmak istediği ev hayalini devlet gerçekleştirildi. Proje çalışmaları tamamlanan evin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düşmüştü. Uslu, 22 Şubat'ta baba ocağı olan Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde düzenlenen tören ile toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından, şehidin ailesinin evinin yıkılma tehlikesinin bulunduğu ve Şehit Uslu'nun en büyük hayalinin ise ailesine ev yaptırmak olduğu ortaya çıktı. Şehidin annesine verdiği ev sözünün hayata geçirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cenaze töreninin ardından talimat verdi.

Temeli törenle atıldı

Verilen talimat üzerine Çorum Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı. Projenin tamamlanmasının ardından şehit ailesinin eski evi yıkılarak yeni evin yapımına başlandı. Mustafa Muslu için gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programının ardından evin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, protokol ve köy halkı katıldı.

"Şehitlerimiz için, yakınları için ne yapsak azdır"

Törende konuşan Vali Ali Çalgan, "Şehadet haberi geldikten sonra ailesiyle temasa geçtik. 22 Şubat'ta şehit olduğu ve şehidimizin babasıyla yaptığımız görüşmede kendisinin ailesine, babasına bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve Çevre ve şehircilik Bakanımıza bildirdiğimizde derhal ne yapılması gerekiyorsa yapılması talebini aldık. Bu görevi Çevre be Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum üstlendi. En kısa zamanda nasıl isteniyorsa o ölçüde ve projede kendilerine ev yapılması talimatını verdiler. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yapılacak olan projeyle şehidimizin hayali olan evi yapmış olacağız. Şehitlerimiz için, yakınları için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifesini yapanlardan olmak istiyoruz ve bunun gayreti içerisindeyiz. En son örneği Mustafa kardeşimizdir. Muhterem babası Sadık ağabeyimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Metanetli olduğu için, dik duruşu için ve bu şerefli görevi şerefiyle gururla taşıdığı için kendisine teşekkür ediyorum. İnşası yapılacak olan ev en kısa sürede bitirilecektir inşallah. İçerisi de nasıl isteniyorsa o şekilde dizayn edilecektir. İnşallah ev yapıldığında küçük bir törenle burada olacağız. Ben bu evin ailemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehidimize ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de hepinize ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Birkaç kelimeyle duygularını dile getiren Şehit Mustafa'nın babası Sadık Uslu ise "Hepiniz sağ olun, hepinizden Allah razı olsun. Her zaman yanımdasınız, devletim yanımda, çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Uslu, Murat Kurum, Piyade, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı- Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:18 İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
08:30 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:20 Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 22:33:24. #7.12#
SON DAKİKA: Şehidin ailesi için kurduğu ev hayalini devlet gerçekleştirdi, temel törenle atıldı- Bakan Murat Kurum talimat vermişti, şehidin ailesi için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement