Şehit anneleri "Anneler Günü"nde Mardin'de bir araya geldi - Son Dakika
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Şehit anneleri "Anneler Günü"nde Mardin'de bir araya geldi

Şehit anneleri "Anneler Günü"nde Mardin\'de bir araya geldi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit anneleri ve yakınları ile gaziler, "Anneler Günü"nde Mardin'de buluştu.

11.05.2025 23:02
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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit anneleri ve yakınları ile gaziler, "Anneler Günü"nde Mardin'de buluştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) merkez Artuklu ilçesinde bir otelde "Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor" programı düzenlendi.

Mardin Valiliği ve Vakfın mütevelli heyeti üyesi ve iş insanı Ferah Kaya'nın destekleriyle düzenlenen programa, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 36 şehit annesi ve aileleri ile gaziler katıldı.

Programda şehit annelerine gül ve çeşitli hediyeler verildi.

Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit annelerini ve yakınlarını misafir etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitlerin ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu ifade eden Koyun, "Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız." dedi.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar da bu programın ilkini Mardin'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sadece özel günlerde değil her zaman annelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz ve devlet büyüklerimizden aldığımız güç ve milletimizin desteğiyle vakfımızın çalışmalarını genişleterek bu tarifsiz acınızı biraz olsun azaltabilmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vatan için bedeller ödedik, şehitlerimiz canlarını verdiler, gazilerimiz uzuvlarından vazgeçtiler. Devletin terörü kesin bir şekilde bitirecek her adımına, yapacağı her çalışmaya destek veriyoruz."

Kendisinin de bir gazi olduğunu dile getiren Aylar, gazilerin devletin bekası, milletin huzuru, vatanın bütünlüğü için uzuvlarını kaybettiklerini vurguladı.

Aylar, şöyle konuştu:

"Aynı ideal uğruna canım da gitse, kanım da dökülse bu ülkeye canım da kanım da helaldir ama artık genç bedenler toprağa düşmesin, genç insanlar kollarını, ayaklarını gözlerini kaybetmesin. Gazi Lokman Aylar olarak temsil ettiğim kitle adına diyorum ki artık analar ağlamasın, kadınlar dul, çocuklar yetim kalmasın, gençler ölmesin, ülkemizin her tarafı huzur ve mutlulukla dolsun. Silahın, öldürmenin sonu yok. Bu konuda hem devletimiz hem milletimiz kararlı. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni hep beraber Türkiye'yiz."

Türkiye'nin her ilinden annelerin bu vatan için evlatlarını şehit verdiğini belirten Aylar, "Teröre karşı verdiğimiz mücadelenin sonuna geldiğimizi görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Aylar, "Terörsüz Türkiye" için yürütülen çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Başkanı Ziya Sözen ve TÜGŞAV Mardin Şube Başkanı Recep Elibol ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit anneleri 'Anneler Günü'nde Mardin'de bir araya geldi - Son Dakika

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