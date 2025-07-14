Şehit diplomat Dursun Aksoy, Brüksel'de anıldı - Son Dakika
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Şehit diplomat Dursun Aksoy, Brüksel'de anıldı

14.07.2025 12:40
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Temmuz 1983'te idari ataşe olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomat Dursun Aksoy törenle anıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Temmuz 1983'te idari ataşe olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomat Dursun Aksoy törenle anıldı.

Dönemin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Aksoy'un ASALA saldırısı sonucu şehit edilmesinin 42. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlendi.

Törene, Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar'ın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile diplomatik erkan katıldı.

Tören, Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasının ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

Geçici Maslahatgüzar Çakar törendeki konuşmasında, Aksoy'un diplomatlık kariyeri hakkında bilgi vererek 42 yıl önce evinin önünde teröristlerce katledildiğini hatırlattı.

Çakar, 1915 olaylarını dünya kamuoyuna Ermeni anlatısı gözünden aktarmak amacıyla zamanında Taşnak ve Hınçak komitacılarının sivil halkı hedef aldığını kaydederek, "Bu nedenle 1915 olaylarından yarım asır sonra Ermeni terör örgütleri dünya kamuoyunun dikkatinin Ermeni propagandasına çekilmesi için Türkiye ve Türk kimliğine karşı şiddet eylemlerine başvurarak menfur terör saldırılarını gerçekleştirmiştir." dedi.

Çakar'ın devletin tüm kademelerinde hizmet ederken hayatlarını kaybeden bütün şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit diplomat Dursun Aksoy, Brüksel'de anıldı - Son Dakika

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