Eren Bülbül'ün doğum günü sosyal medyada anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eren Bülbül'ün doğum günü sosyal medyada anıldı

Eren Bülbül\'ün doğum günü sosyal medyada anıldı

TRABZON'da 7,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı.

01.01.2025 14:48  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'da 7,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, paylaşımlarda bulunarak Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

Kaynak: DHA

Eren Bülbül, Doğum Günü, Güvenlik, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Bülbül'ün doğum günü sosyal medyada anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Eren Bülbül'ün doğum günü sosyal medyada anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.