Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 6 Şubat Depremleri'nde Hayatını Kaybedenler İçin Düzenlenen Törene Katıldı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Başkan Yılmaz, depremlerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

6 Şubat 2023'te medyana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Kent protokolü ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, saatler 04.17'yi gösterdiğinde Şehitkamil ilçesinde 134 kişiye mezar olan Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'ne sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

"Gerekli derslerin çıkarılması gerekiyor"

Yürüşüş sonrasında başlayan anma törenine başkan yardımcıları ile birlikte katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yakınlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya gelerek, başsağlığı dileklerini iletti. Yılmaz, 6 Şubat'ın tarihte görülmemiş bir felaket olduğunu belirterek, "Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Konuşamıyoruz, belki de kendimizi ifade edemediğimiz nadir olaylardan biri bu felaket oldu. Çok üzgünüz. Hayat her şeye rağmen devam ediyor ancak gerekli derslerin çıkarılması gerekiyor. İnşallah bu son olur. Biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve her türlü iş birliğine hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.