Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Belediye Personeli ile Bayramlaştı

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarını tebrik eden Yılmaz, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesinde merkez bina ve ilçenin farklı noktalarında bulunan birimleri dolaşarak 'ailem' dediği belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye başkan yardımcılarının da katılığı bayramlaşma töreninde çalışma arkadaşlarına mutlu ve huzurlu bayramlar temennisinde bulunan Yılmaz, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Bayram sonrası aynı aşk ve inançla Şehitkamil halkına hak ettiği şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini bildiren Yılmaz, '9 günlük tatili verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum. Aile ve sevdiklerinizle birlikte inşallah güzel bir bayram olur. Bayramdan sonra da Şehitkamil halkına en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.