Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret

Güncel

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birliğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Yılmaz ile makamında bir araya geldi. Yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin İmamoğlu ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, ortak projeleri de masaya yatırdı.

Ekrem İmamoğlu'na TBB tarafından Şehitkamil Belediyesi'ne hibe edilen iki iş makinesi için de teşekkür eden Yılmaz, İmamoğlu'nu Gaziantep'e davet ettiğini belirterek, "Projelerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Tecrübelerinden faydalanmak istedik. Ayrıca Şehitkamil Belediyemize, TBB tarafından hibe edilen iki iş makinesi için de bizzat teşekkürlerimi ilettim. Kıymetli misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Kendisini Gaziantep'e davet ettik, inşallah en kısa sürede şehrimizde bir araya geleceğiz" dedi.